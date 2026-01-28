Рубио: гарантии Киеву означали бы вовлечение США в потенциальный новый конфликт

Американский госсекретарь также раскритиковал военный потенциал европейских союзников Соединенных Штатов по НАТО и заявил о его эрозии

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Гарантии безопасности Киеву означали бы прямое участие США и Запада в целом в новом конфликте на Украине в случае его начала. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Однако все идеи гарантий безопасности, о которых говорили и которые пропихиваются европейцами, требуют решительной приверженности Соединенных Штатов как заслона. Это, по сути, означает, что мы потенциально обязуемся участвовать в конфликте, будущем [возможном] конфликте", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

"Думаю, это необходимо понимать в контексте того, что я только что описал как проблему с потенциалом [европейских членов] НАТО", - отметил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Он несколько раз критиковал на этих слушаниях военный потенциал европейских союзников США по НАТО и заявлял о его эрозии. В связи с этим президент США Дональд Трамп требует от Европы расширять военные расходы и потенциал, напомнил Рубио.

Россия неоднократно и последовательно предупреждала Запад о том, что любые иностранные военные контингенты на Украине будут рассматриваться Москвой как законные цели. Российское руководство заявляло, что идея размещения на украинской территории западных войск неприемлема.