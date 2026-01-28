ТАСС: Зеленский руками сдавшихся в Мариуполе хочет обвинить Залужного в провалах

Такая риторика наблюдается на Украине в преддверии потенциальных выборов президента страны

Редакция сайта ТАСС

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный © Finnbarr Webster/ Getty Images

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается дискредитировать своего внутриполитического конкурента, экс-главкома ВСУ и посла в Лондоне Валерия Залужного руками его бывших подчиненных, в числе которых сдавшийся в Мариуполе и находящийся на Украине экс-командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной Волына).

По словам собеседника агентства, такая риторика наблюдается на Украине в преддверии потенциальных выборов президента страны. Залужного называют главным соперником Зеленского.

"После того, как Зеленский выключил из гонки Кирилла Буданова (главу своего офиса, внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС), осталось устранить другого потенциального конкурента - Залужного. Личные переговоры Зеленского и Залужного на Банковой, по всей видимости, к компромиссу не привели, и Зеленский решил идти по пути конфронтации. Для этого посадили перед камерой давать интервью "мариупольского сидельца" экс-командира 36-й бригады Волынского. Не только мы, но и многие украинские блогеры разглядели в словах Волыны неприкрытую критику в адрес бывшего главкома", - сказал собеседник агентства.

Помимо обвинений в сдаче Мариуполя, особенное внимание в интервью Волынский уделил операции в Крынках. Волынский напомнил, что в Крынках погибли тысячи военных ВСУ. Он считает, что командование ВСУ должно понести ответственность. Волынский также назвал ключевым просчетом отсутствие объективных разведданных.

"Тем самым одним интервью пропаганда киевского режима не только дискредитировала репутацию Залужного, бывшего на тот момент главкомом, но и бросила камень в адрес экс-начальника украинской разведки Буданова", - добавил собеседник.

В последнее время в разных социологических исследованиях Зеленский, согласно выбору населения Украины, значительно уступает место своим политическим оппонентам. По результатам опроса Киевского международного института социологии, опубликованным 19 января, Зеленский в рейтинге доверия среди украинцев уступил Залужному и Буданову. Кроме того, среди украинских депутатов также звучат призывы к Зеленскому уйти в отставку. В декабре 2025 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предложил Зеленскому не думать о возможных будущих выборах в стране, а уйти в отставку.