Рубио рассказал, что часто проводит с Уиткоффом и Кушнером совещания по РФ

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что во внешнеполитических вопросах последнее слово всегда остается за главой государства

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио рассказал, что проводит совещания со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером для обсуждения связанных с Россией вопросов по 10 раз в день.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США его спросили, как он совмещает две свои должности. "Но я думаю, что есть преимущества быть как советником по национальной безопасности, так и госсекретарем. В качестве советника по национальной безопасности моя работа заключается в координации межведомственной деятельности в области национальной безопасности, и это включает в себя внешнюю политику. Поэтому я разговариваю со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в случае с Газой и теперь с Россией, вероятно, 10 раз в день. У нас много встреч и координационных совещаний", - сказал Рубио.

В то же время он подчеркнул, что во внешнеполитических вопросах последнее слово всегда остается за главой государства. "Руководителя внешней политики США зовут президент Соединенных Штатов Дональд Трамп", - указал госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что все другие должностные лица могут лишь давать президенту США свои рекомендации и предоставлять сценарии возможных действий. "Все это заключается в том, что мы создаем команду, собираем факты, представляем варианты, а затем передаем их президенту. Именно президент руководит внешней политикой Соединенных Штатов. Кстати, так было всегда", - подчеркнул госсекретарь.

"Никто, кроме президента, не имеет права диктовать нашу внешнюю политику. Наша задача - прийти к консенсусу по поводу наилучшего пути вперед в спорных вопросах, а затем представить его президенту, который и принимает решение", - резюмировал он.