В Турции заявили, что используют все возможности для урегулирования на Украине

Власти страны неоднократно говорили о готовности предоставлять свою площадку для прямых переговоров между Москвой и Киевом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

СТАМБУЛ, 28 января. /ТАСС/. Анкара будет использовать все возможности для мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала TRT Haber.

"Турция, как прежде, будет использовать все возможности и стремиться к тому, чтобы создать максимально возможную среду для диалога, в ходе которого Россия и Украина примут решение о прекращении войны", - отметил он.

Власти Турции неоднократно заявляли о готовности предоставлять свою площадку для прямых переговоров между РФ и Украиной и выражали надежду на проведение встречи лидеров по Украине. В Стамбуле в 2025 году прошли три раунда переговоров представителей России и Украины.