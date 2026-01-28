На Украине после коррупционного скандала назначили новый набсовет "Энергоатома"

В его состав вошли четыре независимых члена, которые являются иностранными специалистами в области ядерной энергетики, финансов, управления рисками и юридического регулирования

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Кабмин Украины назначил новый состав наблюдательного совета компании - оператора национальных атомных станций "Энергоатом", распущенного на фоне коррупционного скандала в окружении Владимира Зеленского. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Правительство назначило новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" на основании представления номинационного комитета, - написала она в своем Telegram-канале. - Новый наблюдательный совет состоит из семи членов".

По ее словам, в состав обновленного совета вошли четыре независимых члена, которые являются иностранными специалистами в области ядерной энергетики, финансов, управления рисками и юридического регулирования. Также в состав включены три украинских представителя, в их числе глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

"В ходе первой встречи с новыми членами наблюдательного совета "Энергоатома" поставила задачу срочно назначить новое руководство компании. На период, необходимый для назначения, правительство поручило заменить временное руководство компании. Также новый наблюдательный совет должен провести полный анализ предыдущей деятельности компании: договоров, закупок и аукционов по продаже электроэнергии с учетом информации от правоохранительных органов, медиа и народных депутатов", - добавила Свириденко.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в "Энергоатоме" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Уже на следующий день полномочия набсовета "Энергоатома" были досрочно прекращены. Позже правительство объявило о проверке всех госкомпаний, а также инициировало прекращение полномочий существенной части набсоветов других государственных энергетических компаний.

Однако 23 января депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что люди из окружения Миндича до сих пор управляют "Энергоатомом". По его словам, во время массовых отключений электричества на Украине они организовали мошенническую схему по "заработку" порядка $46 млн.