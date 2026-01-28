Рубио: закрытый формат переговоров по Украине помогает уйти от давления на стороны

Госсекретарь США рассказал об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Nathan Howard/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Закрытый формат переговоров по украинскому урегулированию позволяет избежать политического давления на стороны. Такую позицию изложил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Участвующим сторонам проще искать гибкость по тем или иным вопросам, если они не обсуждаются на постоянной основе в публичном пространстве, потому что это оказывает на них внутреннее политическое давление", - заявил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя ход переговоров по украинскому урегулированию.