Турция выразила надежду на дипломатическое решение ситуации вокруг Ирана

Главный советник президента республики по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч отметил, что военное или иное внешнее вмешательство в Иране не принесет положительных результатов

СТАМБУЛ, 28 января. /ТАСС/. Турецкие власти надеются, что ситуация вокруг Ирана будет урегулирована средствами дипломатии. Об этом сообщил главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала TRT Haber.

"Турция исходит из того, что любые социальные волнения или политические проблемы в Иране являются его внутренним вопросом. Мы изначально ясно дали понять, что военное или иное внешнее вмешательство в Иране не принесет положительных результатов. Мы всегда подчеркиваем, что любые проблемы, какими бы они ни были, должны решаться путем дипломатии. Надеюсь, что напряженность, которая сейчас имеет место вокруг Ирана, будет урегулирована дипломатическими средствами", - сказал он.

29 декабря в Иране начались волнения после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, как заявил Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.