Мерц заявил о необходимости улучшения защиты объектов критической инфраструктуры

Это касается геоданных и другой информации, имеющей отношение к безопасности, отметил канцлер Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ намерено улучшить защиту объектов критической инфраструктуры, в том числе электросетей, от нападений.

"И прежде всего, это означает, что мы больше не должны делать информацию о данной инфраструктуре настолько легкодоступной для общественности", - сказал Мерц после первого в этом году заседания коалиционного комитета. Его слова приводит агентство DPA. Это, как пояснил канцлер, касается геоданных и другой информации, имеющей отношение к безопасности. "Мы должны отойти от этой чрезмерной прозрачности и перейти к большей устойчивости", - подчеркнул он.

Правительство ФРГ и власти федеральных земель, как указал Мерц, должны пересмотреть объем информации, которую они будут раскрывать о ключевых объектах инфраструктуры в будущем. Кроме того, ущерб должен быть быстрее устранен, заметил канцлер. Правительство Германии, по его словам, уже представило проект так называемого всеобъемлющего закона о критической инфраструктуре, который теперь должен быть принят Бундестагом (парламентом ФРГ).

Отключение электроэнергии в Берлине, как уточнил Мерц, показало, насколько Германия зависит от стабильной инфраструктуры. Поэтому партнеры по коалиции (ХДС/ХСС и СДПГ) также обсудили вопрос о защите критической инфраструктуры и "повестку дня в области устойчивости и укрепления суверенитета".

3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция не исключила версию поджога, позже она подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против "имперского образа жизни".

Энергоснабжение ряда районов столицы ФРГ было восстановлено спустя пять дней. Сейчас ситуация стабильна. Расследование диверсии взяла на себя Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая занимается расследованием особо тяжких преступлений, представляющих угрозу госбезопасности.