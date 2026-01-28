В правящей партии Грузии назвали Санду наглой марионеткой за критику республики

Президент Молдавии действует по указке извне, как и грузинские оппозиционные политики, отметил лидер фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Лидер правящей фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия обозвал президента Молдавии Майю Санду наглой марионеткой за то, что она заявила, что Грузия якобы находится на орбите России.

Ранее Санду, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы, утверждала, что Россия "вернула Грузию на свою орбиту" и для этого использовала страх войны как инструмент политического влияния.

"Давайте прямо скажем: эта наглая марионетка (Санду - прим. ТАСС) смеет и пальцем указывает на мою страну. И кто ее поддерживает в моей стране? Ей подобные агенты, которые себя называют политиками", - сказал Кирцхалия в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

По его словам, лидер Молдавии действует по указке извне, как и грузинские оппозиционные политики.