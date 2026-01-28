ФРС: замедление темпов роста занятости в США связано с сокращением притока мигрантов

Спрос на рабочую силу также явно снизился, отметил председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции центробанка) считает, что замедление темпов роста занятости в США может быть связано с сокращением притока иммигрантов. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл.

"Значительная часть замедления темпов роста занятости за последний год отражает снижение темпов увеличения рабочей силы в связи с уменьшением иммиграции и ее участия в рабочей силе, хотя спрос на рабочую силу также явно снизился", - сказал он. "Другие показатели, включая количество вакансий, увольнений, найма и рост номинальной заработной платы, за последние месяцы практически не изменились", - добавил глава регулятора.

Ранее ФРС по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75% после трех снижений подряд.