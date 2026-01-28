Мерц не видит шансов на быстрое вступление Украины в ЕС

Каждая желающая вступить в Евросоюз страна должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а это обычно занимает несколько лет, указал канцлер ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Европейский союз, и исключил ее присоединение к сообществу в 2027 году.

"Вступление 1 января 2027 года исключено. Это невозможно", - сказал Мерц после первого в 2026 году заседания коалиционного комитета. Его слова приводит агентство DPA. Каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, как уточнил он, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

В то же время канцлер ФРГ отметил, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению. Однако это, по его словам, долгосрочный процесс. "На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому союзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть", - констатировал Мерц.

Он также коснулся ситуации на Украине и мирных переговоров. "Мы находимся в тесном контакте с американской и украинской делегациями. Мы также совместно подготовили документы, и хорошо, что, прежде всего, сейчас ведутся прямые переговоры между Украиной и российской стороной. Мы следим за этими переговорами с большим энтузиазмом и твердой надеждой на их скорейшее завершение", - констатировал канцлер Германии.

В свою очередь вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль утверждал, что не считает целесообразными прямые переговоры между Германией, Европой и Россией. "Вопрос о том, настанет ли и когда настанет время для того, чтобы главы государств и правительств европейских стран снова напрямую поговорили с [президентом России Владимиром] Путиным, должен будет решиться позже. Но я не вижу этого времени прямо сейчас", - указал Клингбайль.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, предполагает вступление в Евросоюз к 1 января 2027 года. Отмечается, что Брюссель поддерживает устремления Киева, хотя столь скорый прием Украины в ЕС будет означать "переписывание процедур по вступлению" в объединение.