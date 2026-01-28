Нидерландские правые заявили, что стране надо выйти из ЕКПЧ

Лидер парламентской фракции партии "Форум за демократию" Лидевей де Вос также считает необходимым отказаться от климатического законодательства

ГААГА, 28 января. /ТАСС/. Нидерландам следует выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и отказаться от действия климатического законодательства, поскольку судебные решения в этой сфере фактически лишают народ страны власти. С таким заявлением выступила лидер парламентской фракции правой партии "Форум за демократию" Лидевей де Вос.

"Суд заставляет Нидерланды распространить действие своей климатической политики на территорию Бонайре на основании запрета на дискриминацию. Размыто сформулированные международные договоры, такие как Европейская конвенция по правам человека, приводят к юридическому произволу, который парализует демократию. Крайне важно, чтобы мы вышли из этой конвенции и отказались от Закона о климате, вернув власть народу", - написала она в X, комментируя судебное решение по климатической политике в отношении острова Бонайре. По оценке де Вос, в результате таких решений государственная политика превращается в "механизм исполнения судебных постановлений", а население страны фактически лишается возможности влиять на принимаемые решения.

Ранее Окружной суд Гааги постановил, что власти Нидерландов "недостаточно защищают" жителей принадлежащего королевству карибского острова Бонайре от последствий изменения климата и тем самым ставят их в неравное положение по сравнению с населением европейской части страны. Инстанция обязала государство в течение 18 месяцев разработать обязательные меры по защите острова от повышения уровня моря, деградации коралловых рифов и других последствий глобального потепления, а также закрепить промежуточные цели по сокращению выбросов парниковых газов. В своем решении суд также сослался на международные договоры, включая Парижское соглашение и ЕКПЧ, и пришел к выводу, что государство нарушает принцип недискриминации, недостаточно защищая жителей Бонайре от климатических рисков.

Россия вышла из Совета Европы 16 марта 2022 года, 23 февраля 2023 года приняла закон о выходе из нескольких международных договоров Совета Европы, включая Европейскую конвенцию по правам человека. В связи с этим Верховный суд России признал утратившим силу постановление от 27 июня 2013 года №21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней", а также исключил ссылку на конвенцию, практику Европейского суда по правам человека, рекомендации Комитета министров Совета Европы и доклады Европейского Комитета по предупреждению пыток из 25 постановлений пленума Верховного суда и 2 действующих постановлений пленума Высшего Арбитражного суда, принятых в 1999-2019 годах.

При этом высшая судебная инстанция сохранила все наработанные за эти годы рекомендации о применении имплементированных в России норм международного права, заменив упоминание Европейской Конвенции на статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого ООН 16 декабря 1966 года и вступившего в силу в марте 1976 года, участниками которого являются более 170 государств.