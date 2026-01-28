Иран заявил, что всегда приветствовал соглашение с США по ядерному досье

При этом глава МИД республики Аббас Арагчи отметил, что Тегеран извлек уроки из 12-дневной войны и готов "немедленно и решительно ответить на любую агрессию"

ТЕГЕРАН, 28 января. /ТАСС/. Тегеран всегда приветствовал и стремился к справедливому соглашению с Вашингтоном по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Иран всегда приветствовал взаимовыгодное, справедливое и равноправное ядерное соглашение - на равных условиях, без принуждения, угроз и запугивания, - которое гарантирует права Ирана на мирные ядерные технологии и исключает наличие ядерного оружия", - написал он в X.

В то же время Иран, по словам Арагчи, извлек уроки из 12-дневной войны и ВС исламской республики готовы "немедленно и решительно ответить на любую агрессию".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия. В противном случае американский лидер пригрозил Тегерану атакой, которая будет гораздо хуже, чем в июне 2025 года.