Советник Хаменеи: Иран воспримет любую агрессию США как начало войны

Али Шамхани подчеркнул, что "ответные меры будут незамедлительными"

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 29 января. /ТАСС/. Иран будет расценивать любое агрессивное действие со стороны США как начало полномасштабной войны, и ответ Тегерана не заставит себя ждать. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Читайте также Готовность к операции против Ирана и призыв заключить сделку. Заявления Трампа

"Ограниченный удар - это иллюзия. Любые военные действия США из любой точки и на любом уровне будут рассматриваться как начало войны, и ответные меры будут незамедлительными", - написал он в X. Ответ Ирана будет направлен как против США и Израиля, так и против любых стран, которые поддержат эту агрессию, добавил Шамхани.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия. В противном случае американский лидер пригрозил Тегерану атакой, которая будет гораздо хуже, чем в июне 2025 года.