Politico: вопрос будущих отношений Франции и России расколол партию Ле Пен

Одно крыло, возглавляемое лидером "Национального объединения" Жорданом Барделла, рассматривает РФ как угрозу для республики и Европы, второй лагерь придерживается позиции осуждения НАТО за провокацию украинского конфликта в ходе расширения блока на восток, пишет издание

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Разногласия по вопросу будущих отношений с Россией разделили членов французской правой партии "Национальное объединение". Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, одно крыло, возглавляемое лидером партии Жорданом Барделла, рассматривает Россию как угрозу для Франции и Европы, в то же время второй лагерь придерживается позиции осуждения НАТО за провокацию украинского конфликта в ходе расширения блока на восток. Отмечается, что каждая группа в партии считает другую меньшинством.

Издание подчеркивает, что конечная позиция "Национального объединения" будет зависеть от кандидата партии на президентских выборах 2027 года, поскольку, в отличие от Барделла, Марин Ле Пен напоминает Шарля де Голля, который был враждебно настроен к США и продвигал сотрудничество с Советским Союзом.

Ле Пен по-прежнему рассчитывает оспорить решение суда первой инстанции о лишении ее права участия в выборах до окончательного завершения разбирательства, чтобы побороться за пост президента Франции на выборах в 2027 году. Согласно последним опросам, она занимает ведущие позиции в рейтингах потенциальных кандидатов на будущих президентских выборах, соперничая за первую строчку с Барделла.