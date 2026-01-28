Посол КНР в РФ: притязания США на Гренландию подрывают стабильность в мире

С такими явлениями необходимо бороться, подчеркнул Чжан Ханьхуэй

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Планы Вашингтона по установлению контроля над Гренландией дестабилизируют обстановку во всем мире. Об этом заявил "Известиям" посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

"То, что американцы делают, - они хотят заблокировать, закрыть все эти каналы, - это не только вопреки нашей воле, нашим интересам, это уже подрывает стабильность и мир во всем мире, - сказал он. - Конечно, не только наши страны выступают против. Думаю, что в мире очень много государств возражает. Мы должны бороться с такими явлениями. Нам надо вместе работать, чтобы гарантировать безопасность и свободную перевозку наших грузов".

"Мы всегда поддерживаем тесные контакты и сотрудничество с Россией по вопросу Северного морского пути. Обеспечивать свободную логистику и бесперебойную перевозку наших грузов через СМП и через другие каналы - это наши права, - добавил посол. - Так что мы должны категорически защищать наши права. И, конечно, нам надо сотрудничать, согласовать наши позиции, подкрепить и защищать наши позиции и общие интересы".

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. 14 января в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить Соединенные Штаты отказаться от стремления присоединить Гренландию (входит в состав Дании на правах автономной территории).