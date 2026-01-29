В Финляндии признали адаптацию ОПК РФ к массовому выпуску оружия

Финская военная разведка полагает, что в случае прекращения боевых действий накопление произведенной техники позволит поддержать строительство ВС России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская оборонная промышленность сумела адаптироваться к условиям конфликта и поддерживает массовое производство вооружений. Такую оценку дает военная разведка Финляндии в своем обзоре на 2026 год, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Несмотря на вызовы, оборонная промышленность России адаптировалась к поддержанию массового производства", - говорится в тексте. Отмечается, что сотрудничество с партнерами, в частности с Китаем, Ираном и КНДР, позволило снизить производственное давление и увеличить объемы выпуска продукции.

Финская военная разведка полагает, что в случае прекращения боевых действий накопление произведенной техники позволит поддержать строительство Вооруженных сил РФ.

Там также отмечается, что российская экономика не находится на грани краха и способна финансировать проведение специальной военной операции в обозримом будущем.