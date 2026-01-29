Жена Трампа заявила, что их сын Бэррон давал советы отцу перед выборами

Мелания Трамп также прокомментировала танец мужа под песню YMCA группы Village People, отметив, что "иногда это было неуместно"

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Жена американского лидера Дональда Трампа Мелания заявил, что их сын Бэррон помогал отцу во время предвыборной кампании и советовал, к кому из YouTube-блогеров ему стоит пойти на подкаст.

"Ему почти 20 лет. <...> Он был очень вовлечен в кампанию, делился с ним [отцом] идеями о том, с кем ему стоит поговорить, со всеми этими авторами каналов YouTube, подкастерами", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Мелания Трамп также прокомментировала танец мужа под песню YMCA группы Village People, которым он часто завершал свои выступления на митингах во время предвыборной кампании. "Иногда мне нравится это, иногда это было неуместно, и я говорила ему об этом. Но это его танец, и люди любят его", - сказала она.