Дело бросившего СВУ в толпу в Австралии расследуется как потенциальный теракт

Федеральная полиция страны не исключила, что мужчине предъявят дополнительные обвинения

СИДНЕЙ, 29 января. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии (AFP) расследует инцидент, произошедший 26 января в Перте, где мужчина бросил самодельное взрывное устройство в толпу, как потенциальный террористический акт. Об этом сообщается в заявлении, распространенном ведомством.

"Объединенная контртеррористическая группа расследует инцидент на площади Форрест-Плейс в Перте, произошедший в День Австралии [26 января], как потенциальный террористический акт. Не исключено, что обвиняемому будут предъявлены дополнительные обвинения", - указано в заявлении AFP.

Ранее сообщалось, что полиция штата Западная Австралия предъявила обвинения мужчине, бросившему самодельное взрывное устройство в участников акции протеста в Перте. Инцидент произошел в понедельник, в центральном деловом квартале города. После получения сообщения о происшествии полиция эвакуировала манифестантов и оцепила место происшествия, а 31-летний мужчина, бросивший СВУ в толпу, был арестован. Он остается под стражей, заседание суда по его делу назначено на 17 февраля.