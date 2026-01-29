Axios: Демпартия США рекомендовала своим законодателям не посещать Миннесоту

Правоохранителям штата тяжело обеспечивать безопасность прибывающих политиков, сообщил портал со ссылкой на слова лидера демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса Хакима Джеффриса

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Руководство Демократической партии США рекомендовало представляющим ее в Конгрессе законодателям по соображениям безопасности воздержаться от поездок в американский штат Миннесота, где продолжаются протесты против действий федеральных властей. Об этом сообщил портал Axios.

В последние дни многие законодатели-демократы посетили упомянутый штат, включая город Миннеаполис, чтобы поддержать демонстрации. Их участники критикуют действия американской Службы иммиграционного и таможенного контроля, они также обвиняют администрацию президента США Дональда Трампа в принятии чрезмерно жестких мер по борьбе с нелегальной миграцией и в превышении полномочий. Однако, как выяснили журналисты портала, лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса Хаким Джеффрис рекомендовал однопартийцам прекратить такие поездки.

В письме, которое Джеффрис направил нескольким законодателям-демократам, подчеркивается, что для правоохранительных органов в Миннесоте затруднительно обеспечивать безопасность прибывающих конгрессменов. Источник портала в Конгрессе сообщил, что власти штата также предупредили законодателей-демократов об этом.

Во вторник члену Палаты представителей Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота) пришлось прервать выступление в Миннеаполисе после того, как она подверглась нападению. Неизвестный мужчина распылил в направлении законодательницы жидкость с резким запахом, когда Омар призвала к отставке министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм и упразднению Службы иммиграционного и таможенного контроля.

Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе 24 января после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда сотрудники попытались отобрать у него оружие. 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений.