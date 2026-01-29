Nikkei: США на много лет задерживают поставки в Японию вооружений на $7,6 млрд

По информации газеты, это связано с отсутствием необходимого снаряжения и оружия на складах в Соединенных Штатах

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. США более чем на пять лет задерживают поставки в Японию вооружений и военного снаряжения по 118 контрактам на сумму 1,145 трлн иен (почти $7,6 млрд). Это связано с проблемами у американских производителей, сообщает ведущая японская экономическая газета Nikkei со ссылкой на официальные данные контрольно-счетных органов правительства.

Они попросили национальное министерство обороны активнее урегулировать эти проблемы с властями США.

Особое беспокойство у японской стороны вызывают четыре контракта на поставки оборудования для самолетов раннего обнаружения и предупреждения E-2D, которое должно было поступить еще в 2019 и 2020 годах. Из-за задержки с поставками, как сообщается, ВВС вынуждены использовать оборудования с самолетов устаревшей модели.

Сложности с выполнением контрактов связаны, в частности, с отсутствием необходимого снаряжения и вооружений на складах в США. Проблемы, по данным Nikkei, имеются с ракетами для комплексов ПРО Patriot PAC-3. США стали сами закупать их в Японии, где эти ракеты производятся по американской лицензии.