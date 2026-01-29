Колледж НАТО предложил создать цифровых ИИ-персон для защиты от фейков

Такие цифровые помощники должны использовать стратегии общения, учитывающие когнитивные особенности и уязвимости конкретных людей, говорится в докладе колледжа

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Североатлантическому альянсу следует рассмотреть возможность разработки "защитного искусственного интеллекта", включая создание цифровых персон для взаимодействия с "уязвимыми группами населения". Такая рекомендация содержится в докладе Колледжа обороны НАТО, с деталями которого ознакомился ТАСС.

"В условиях дезинформации, управляемой ИИ, НАТО может изучить разработку технологий защитного искусственного интеллекта", - указывается в тексте.

В качестве примера авторы приводят "цифровые персоны на базе ИИ". Предполагается, что такие инструменты могли бы "снижать неопределенность" у пользователей, предоставляя "достоверную информацию" и проводя "учения по прививке от дезинформации".

В документе уточняется, что такие цифровые помощники должны использовать стратегии общения, учитывающие когнитивные особенности и уязвимости конкретных людей. По мнению аналитиков, подобные инструменты "не только укрепят когнитивную устойчивость, но и дадут населению возможность распознавать манипуляции и сопротивляться им".

Авторы доклада подчеркивают, что интеграция "когнитивного столпа" в стратегию НАТО является необходимым условием для успеха в современной гибридной войне.