Reuters: ICE запретили взаимодействовать с "агитаторами" в Миннесоте

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) запретили взаимодействовать с "агитаторами" при проведении рейдов в Миннесоте, где ранее в январе были убиты двое протестующих. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с внутренним распоряжением ICE.

"Не общайтесь и не взаимодействуйте с агитаторами. Это не служит никакой иной цели, кроме обострения ситуации. Никого не удастся переубедить", - цитирует агентство новые инструкции для сотрудников ICE. Им выдадут громкоговорители и обяжут "озвучить каждое действие в ходе задержания".

Целью агентов ICE теперь будут только нарушители миграционного законодательства с криминальным прошлым, отмечает Reuters. Руководить операцией в Миннесоте будет Служба иммиграционного и таможенного контроля, а Таможенно-пограничной службе отведут вспомогательную роль. По информации источников Reuters, передача контроля над антимигрантскими рейдами в этом штате Томасу Хоману, ответственному за безопасность границ и депортацию нелегалов, свидетельствует о переходе администрации к более точечному подходу.

Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе (штат Миннесота) 24 января после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда сотрудники попытались отобрать у него оружие. 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений.