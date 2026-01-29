Bild: Дания отправила в Гренландию арендованный советский корабль

Королевство намерено на базе парома "Константин Симонов" развернуть плавучую казарму

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Власти Дании планируют развернуть в Гренландии плавучую казарму на базе советского парома "Константин Симонов", переоборудованного в 2014 году под экспедиционное судно MS "Ocean Endeavour". Об этом в среду сообщила газета Bild со ссылкой на ВС Дании.

"Некоторые солдаты Дании и других стран, которые примут участие в учениях Arctic Endurance в Гренландии в следующем году, будут размещены в отеле Ocean Endeavour с начала февраля. Корабль будет пришвартован в порту Нуук", - приводит газета комментарий ВС Дании.

Отмечается, что плавучая казарма также позволит избежать создания дополнительной нагрузки на гостинцы в столице Гренландии.

Bild подчеркивает, что корабль был построен и спущен на воду в 1982 году советской дальневосточной судоходной компанией под именем "Константин Симонов". Впоследствии его приобрела американская "SunStone", которая произвела ремонт в 2014 году и выставила его на продажу в октябре 2025 года. Среди удобств для солдат газета выделила наличие ресторана, трех лаунжей, смотровой площадки, библиотеки, сауны, подогреваемого открытого бассейна и общих комнат.

