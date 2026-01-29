NPR: США тайно смягчили требования к эксплуатации ядерных реакторов

Существенные изменения были внесены для ускорения разработки ядерных реакторов нового поколения, сообщило общественное радио Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа смягчила некоторые требования к безопасности, касающиеся разработки и эксплуатации ядерных реакторов, но не уведомила об этом широкую общественность. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Национального общественного радио США (NPR).

Как свидетельствуют документы, полученные его журналистами, "администрация Трампа пересмотрела несколько директив в сфере [технической] ядерной безопасности и сообщила об этом компаниям, деятельность которых она регулируют, не раскрывая новые правила общественности". "Серьезные изменения были внесены для ускорения разработки ядерных реакторов нового поколения", - уточняется в публикации. Из нее следует, что данные стандарты были пересмотрены сотрудниками Минэнерго США в последние несколько месяцев. Под надзором этого ведомства несколько компаний реализуют в США "программу по созданию не менее трех экспериментальных коммерческих ядерных реакторов к 4 июля текущего года".

Как отмечается в материале, согласно упомянутым распоряжениям, которые не были опубликованы администрацией, власти США отказались от "требований к безопасности реакторов, изложенных на сотнях страниц". Речь идет, в частности, об отмене некоторых норм, касающихся защиты окружающей среды, предотвращения загрязнения воды и ведения документации. Новые правила предусматривают упразднение "одной из ключевых должностей", связанной с обеспечением безопасности при эксплуатации реактора. Кроме того, согласно пересмотренным стандартам, повышается допустимая доза радиации, воздействие которой на сотрудника должно повлечь за собой начало разбирательства.

По сведениям общественного радио, в новой документации также отсутствуют некоторые имевшиеся ранее пункты, касающиеся подробных требований к обращению с радиоактивными отходами, строительства защитных сооружений и подготовки персонала.

В материале также приводится комментарий Минэнерго США. Ведомство заверило, что новые правила обеспечивают защиту окружающей среды и населения от "неоправданных рисков", а также соответствуют необходимым стандартам.