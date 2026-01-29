Hürriyet: Эрдоган предложил Трампу трехсторонний саммит по Ирану

Президент США положительно относится к этому предложению, пишет обозреватель издания Ханде Фырат

СТАМБУЛ, 29 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести трехсторонний саммит по Ирану. С таким утверждением выступила турецкая проправительственная газета Hürriyet.

По ее данным, Эрдоган сообщил о предложении 27 января в телефонном разговоре с президентом США. Турецкий лидер призвал провести встречу в верхах с участием США, Ирана и Турции, возможно, в режиме видеоконференции. "Сообщается, что Трамп положительно относится к этому предложению Эрдогана", - пишет обозреватель издания Ханде Фырат.

Hürriyet также сообщает, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи на этой неделе посетит Турцию для переговоров со своим коллегой Хаканом Фиданом, конкретные даты не называются.

Главы МИД Турции и Ирана в последний раз говорили по телефону 28 января, обсуждались последние события вокруг Ирана и усилия по деэскалации напряженности в регионе.

В Анкаре рассчитывают, что ситуация вокруг Ирана будет урегулирована средствами дипломатии. Об этом в среду вечером в эфире телеканала TRT Haber сообщил главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. Он отметил, что турецкая сторона исходит из того, что внешнее вмешательство в дела Ирана не принесет положительных результатов.

29 декабря в Иране начались волнения после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, как заявил Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.