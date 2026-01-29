Китай готов укреплять стратегическое партнерство с Великобританией

Речь идет о долгосрочном и стабильном взаимодействии, указал председатель КНР

Редакция сайта ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин © Leah Millis/ Pool Photo via AP

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Китайские власти заинтересованы в укреплении отношений долгосрочного стратегического партнерства с Великобританией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"КНР готова развивать долгосрочное и стабильное всеобъемлющее стратегическое партнерство с Великобританией", - приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который 29 января провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в пекинском Доме народных собраний (парламент).

Как уточнил Си Цзиньпин, он признателен Стармеру за то, что глава британского правительства публично заявил о благоприятных возможностях, которые предоставляет Китай, и о том, что взаимодействие с Пекином - это "необходимая опция". Председатель КНР выразил уверенность, что нынешняя поездка премьера Великобритании пройдет успешно.

Си Цзиньпин также отметил, что этот визит "откроет новую главу в китайско-британских отношениях".

Стармер находится в КНР до 31 января, его сопровождает большая делегация представителей британского бизнеса. Помимо китайской столицы, он посетит Шанхай. Это первый с 2018 года визит главы правительства Соединенного Королевства в Пекин: последний раз поездку в Китай совершила Тереза Мэй.