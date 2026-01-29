Американский законодатель Омар считает, что на нее напали из-за Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США добавила, что число угроз резко сократилось после проигрыша Дональда Трампа на выборах 2020 года, а после его возвращения в Белый дом ей стали угрожать чаще

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота) считает, что на нее совершили нападение из-за того, что американский лидер Дональд Трамп часто говорит о неприязни к ней в своих публичных выступлениях.

"Мужчина, напавший на меня, был особенно огорчен тем, что приказ Трампа о депортации сомалийцев не привел к достаточному числу депортаций сомалийцев", - рассказала 28 января журналистам законодатель сомалийского происхождения. Ее слова приводит газета The New York Post. По ее словам, "факты свидетельствуют о том, что каждый раз, когда президент Соединенных Штатов использовал риторику ненависти <...>, количество угроз убийством резко возрастало". Омар добавила, что число угроз резко сократилось после проигрыша Трампа на выборах 2020 года, а после его возвращения в Белый дом ей стали угрожать чаще, чем кому-либо из американских законодателей.

"Иронично, что вчера вечером, всего за несколько минут до того, как на меня напали, он выступал со сцены и говорил обо мне", - добавила Омар. 28 января, в день нападения, Трамп выступал перед сторонниками в штате Айова и заявил, что законодатель приехала "из страны, которая находится в катастрофическом состоянии". Омар родилась в Сомали, ее семья переехала в США в 1995 году.

Ранее Омар пришлось прервать выступление в Миннеаполисе после того, как она подверглась нападению. Неизвестный мужчина распылил в направлении законодателя жидкость с резким запахом, когда Омар призвала к отставке министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и упразднению Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Позднее было установлено, что на нее пролили яблочный уксус.

Трамп позднее допустил, что законодатель сама инсценировала нападение на себя. Он неоднократно критиковал демократку, подозревая ее в причастности к мошенничеству и незаконному обогащению.