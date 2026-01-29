Си Цзиньпин: Китай и Британия должны противодействовать односторонним мерам

По словам председателя КНР, в последнее время наблюдается усиление односторонних действий, протекционизма и силовой политики, что наносит серьезный удар по международному порядку

Председатель КНР Си Цзиньпин © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Китай и Великобритания должны сообща противодействовать односторонним мерам и протекционизму отдельных стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В последнее время наблюдается усиление односторонних действий, протекционизма и силовой политики, что наносит серьезный удар по международному порядку <...>. Мы должны совместно отстаивать и практиковать подлинный многосторонний подход, содействовать созданию более справедливой и разумной системы глобального управления, реализовывать равноправную и упорядоченную многополярность, продвигать всеобщую инклюзивную глобализацию", - приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который в четверг провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в пекинском Доме народных собраний (парламент).