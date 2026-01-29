Китай видит большой потенциал в сотрудничестве с Великобританией

Пекин готов проработать вопрос безвизового режима с Лондоном, заявил председатель КНР

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Китайские власти видят большой потенциал в сотрудничестве с Великобританией и готовы проработать вопрос безвизового режима для британских подданных. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай готов взаимодействовать с Великобританией, руководствуясь широкими историческими перспективами, преодолевать разногласия, проявлять взаимное уважение, преобразовывать большой потенциал китайско-британского сотрудничества в значительные достижения, которые изменят ситуацию к лучшему", - приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в пекинском Доме народных собраний (парламент).

Как уточнил китайский лидер, Пекин готов "активно рассмотреть возможность введения одностороннего безвизового режима для британских подданных".