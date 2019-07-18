"Смутьян" из Мфезо: становление, борьба и признание Нельсона Манделы

Каждый год 18 июля во всем мире отмечается Международный день Нельсона Манделы (1918–2013), приуроченный ко дню рождения первого чернокожего и демократически избранного президента Южно-Африканской Республики (ЮАР). В этот день ООН призывает всех людей "сделать что-нибудь полезное для других людей и своей общины", подобно Манделе, который "посвятил свою жизнь делу мира и гуманизма — как защитник прав человека, как политический заключенный, как миротворец международного масштаба". ТАСС рассказывает о жизненном пути Манделы, его наследии и бескомпромиссной борьбе с апартеидом.

Я боролся против господства белых и я боролся против господства черных. Я лелеял идеал — создание демократического свободного общества, в котором все люди живут в согласии друг с другом и где все имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я живу и которого надеюсь достичь. И если будет нужно, я готов умереть за него