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"Смутьян" из Мфезо: становление, борьба и признание Нельсона Манделы

Первый чернокожий президент ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира, национальный герой борьбы с апартеидом. Кем был Нельсон Мандела и какое наследие он после себя оставил?
Нельсон Мандела и его жена Винни Мандела сразу после освобождения борца с апартеидом из тюрьмы, 1990 год AP Photo/Greg English
Описание
Нельсон Мандела и его жена Винни Мандела сразу после освобождения борца с апартеидом из тюрьмы, 1990 год
© AP Photo/Greg English

Каждый год 18 июля во всем мире отмечается Международный день Нельсона Манделы (1918–2013), приуроченный ко дню рождения первого чернокожего и демократически избранного президента Южно-Африканской Республики (ЮАР). В этот день ООН призывает всех людей "сделать что-нибудь полезное для других людей и своей общины", подобно Манделе, который "посвятил свою жизнь делу мира и гуманизма — как защитник прав человека, как политический заключенный, как миротворец международного масштаба". ТАСС рассказывает о жизненном пути Манделы, его наследии и бескомпромиссной борьбе с апартеидом.

Ролилахла — сын вождя

  • 18 июля 1918 года у третьей жены вождя деревни Мфезо на западе современной ЮАР — Гадлы Генри Мфаканьисвы — родился сын по имени Ролилахла.
  • Ролилахла в переводе с языка народа коса дословно означает "рвущий ветку дерева", а в переносном смысле — "смутьян" или "проказник".
  • Он стал первым из 13 детей вождя, получившим школьное образование. Первая учительница Ролилахлы дала ему английское имя — Нельсон. Именно под этим именем сын вождя из Мфезо получил мировую известность.
  • Начальное обучение Нельсон Мандела проходил в методистской начальной школе и старшей школе-интернате Кларкбери. В 1939 году, в возрасте 21 года, поступил в Университет Форт-Хэр (город Элис).
Нельсон Мандела, 1937 год Wikimedia Commons
Описание
Нельсон Мандела, 1937 год
© Wikimedia Commons

Гранит науки и побег от свадьбы

  • Во время обучения в Форт-Хэр, единственном высшем учебном заведении страны, в который принимали представителей негроидной расы, Мандела принял участие в студенческом бойкоте против низкокачественной пищи, предлагаемой учащимся.
  • Помимо изучения права, английского языка и основ государственного управления, Нельсон Мандела активно занимался боксом, бегом и бальными танцами.
  • Мандела покинул Форт-Хэр из-за разногласий с руководством университета, а весть о том, что его опекун Джонгинтаба (Гадла Генри Мфаканьисва скончался, когда Нельсону было девять лет) готовился женить Нельсона без его согласия, заставила его перебраться в крупнейший город ЮАР — Йоханнесбург.
  • Поработав охранником на местной шахте и клерком в юридической фирме, Нельсон заочно получил степень бакалавра в Университете Южной Африки и приступил к изучению права в Витватерсранде в 1943 году.
Нельсон Мандела, 1950 год Keystone/Hulton Archive/Getty Images
Описание
Нельсон Мандела, 1950 год
© Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Начало борьбы

  • Еще во время работы в юридической компании молодой Нельсон Мандела заинтересовался идеологией коммунизма. Его привлекала идея равенства людей вне зависимости от их цвета кожи.
  • Во время обучения в Витватерсранде (Мандела проучился там до 1949 года, но так и не получил диплом) Мандела стал членом Африканского национального конгресса (АНК). Сегодня АНК — крупнейшая политическая партия ЮАР, а в период с 1960-го по 1990 год была нелегальной. Ее основной целью являлась борьба с режимом апартеида в стране.
  • Мандела стал одним из создателей и руководителей более радикальной молодежной лиги АНК.
  • Стимулом к активной борьбе за права чернокожих в ЮАР для Манделы стала победа поддерживающей апартеид Национальной партии на выборах в 1948 году. Голосовать на этих выборах чернокожим было запрещено.

27 лет заточения

  • В 1952 году Мандела возглавил АНК в провинции Трансвааль. В 1953-м открыл юридическую контору вместе со своим единомышленником Оливером Тамбо. Партнеры оказывали бесплатную правовую помощь чернокожим и участвовали в движении против расовой дискриминации.
  • Мандела был впервые арестован в 1956 году по подозрению в подготовке свержения правительства. Но в ходе пятилетнего судебного процесса ему удалось доказать свою невиновность.
  • В 1961 году Мандела создал вооруженное крыло АНК — "Умконто ве сизве" (в переводе с языка зулу — "Копье нации"). Эта организация совершала террористические акты во имя "свободы и равноправия".
  • Результатом такой деятельности стала поимка и арест находившегося в бегах Манделы в 1962 году. Следующие 27 лет он провел в заточении: 18 — в одиночной камере на острове Роббен, затем шесть лет в тюрьме Полсмур в Кейптауне и, наконец, три года — в исправительном комплексе "Виктор Верстер".
Полицейский автобус везет Нельсона Манделу и других активистов на заседание суда в Йоханнесбурге, 1956 год AP Photo
Описание
Полицейский автобус везет Нельсона Манделу и других активистов на заседание суда в Йоханнесбурге, 1956 год
© AP Photo

Освобождение и победа

  • Во время нахождения под арестом Мандела стал символом борьбы с апартеидом. Начиная с 1985 года президенты ЮАР вели переговоры с заключенным о его возможном освобождении в обмен на уступки со стороны Манделы. На правительство давила общественность и мировые державы, в том числе СССР, где была развернута масштабная кампания под лозунгом "Свободу Нельсону Манделе!".
  • В 1990 году Мандела вышел на свободу благодаря решению президента страны Фредерика Виллема де Клерка. Де Клерк также вернул легальный статус АНК, которую Мандела возглавил в 1991 году. Президент также начал проводить политику, направленную на искоренение апартеида, за что впоследствии получил Нобелевскую премию мира совместно с Манделой.
  • В 1994-м Мандела победил на президентских выборах и управлял страной вплоть до 1999 года. Его президентство стало эпохой массовых реформ, укрепления социального государства и улучшения условий жизни африканского населения ЮАР.
  • Уйдя из политики в возрасте 81 года, экс-президент занимался правозащитной деятельностью и благотворительностью. В 2005 году стал послом доброй воли ЮНЕСКО.
Нельсон Мандела приветствует своих сторонников во время избирательной кампании, 1994 год Reuters
Описание
Нельсон Мандела приветствует своих сторонников во время избирательной кампании, 1994 год
© Reuters

Наследие

  • Мандела скончался в 2013 году в возрасте 95 лет в Йоханнесбурге. За свою жизнь он был удостоен более 250 наград: от премии Сахарова до французского ордена Почетного легиона.
  • В 2014 году ООН учредила специальную премию имени Нельсона Манделы. Ее присуждают раз в пять лет тем, кто "посвящает свою жизнь служению человечеству" и содействию целям и принципам ООН.
  • В честь Манделы были установлены памятники, названы улицы, стадионы и даже городской округ. Его книги и цитаты стали достоянием ЮАР.
' ТАСС/Ruptly/Reuters'
Я боролся против господства белых и я боролся против господства черных. Я лелеял идеал — создание демократического свободного общества, в котором все люди живут в согласии друг с другом и где все имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я живу и которого надеюсь достичь. И если будет нужно, я готов умереть за него
Нельсон Мандела

Александр Мосесов

Теги
ЮАРМандела, Нельсон
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