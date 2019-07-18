"Смутьян" из Мфезо: становление, борьба и признание Нельсона Манделы

Каждый год 18 июля во всем мире отмечается Международный день Нельсона Манделы (1918–2013), приуроченный ко дню рождения первого чернокожего и демократически избранного президента Южно-Африканской Республики (ЮАР). В этот день ООН призывает всех людей "сделать что-нибудь полезное для других людей и своей общины", подобно Манделе, который "посвятил свою жизнь делу мира и гуманизма — как защитник прав человека, как политический заключенный, как миротворец международного масштаба". ТАСС рассказывает о жизненном пути Манделы, его наследии и бескомпромиссной борьбе с апартеидом.
Ролилахла — сын вождя
- 18 июля 1918 года у третьей жены вождя деревни Мфезо на западе современной ЮАР — Гадлы Генри Мфаканьисвы — родился сын по имени Ролилахла.
- Ролилахла в переводе с языка народа коса дословно означает "рвущий ветку дерева", а в переносном смысле — "смутьян" или "проказник".
- Он стал первым из 13 детей вождя, получившим школьное образование. Первая учительница Ролилахлы дала ему английское имя — Нельсон. Именно под этим именем сын вождя из Мфезо получил мировую известность.
- Начальное обучение Нельсон Мандела проходил в методистской начальной школе и старшей школе-интернате Кларкбери. В 1939 году, в возрасте 21 года, поступил в Университет Форт-Хэр (город Элис).
Описание
Нельсон Мандела, 1937 год© Wikimedia Commons
Гранит науки и побег от свадьбы
- Во время обучения в Форт-Хэр, единственном высшем учебном заведении страны, в который принимали представителей негроидной расы, Мандела принял участие в студенческом бойкоте против низкокачественной пищи, предлагаемой учащимся.
- Помимо изучения права, английского языка и основ государственного управления, Нельсон Мандела активно занимался боксом, бегом и бальными танцами.
- Мандела покинул Форт-Хэр из-за разногласий с руководством университета, а весть о том, что его опекун Джонгинтаба (Гадла Генри Мфаканьисва скончался, когда Нельсону было девять лет) готовился женить Нельсона без его согласия, заставила его перебраться в крупнейший город ЮАР — Йоханнесбург.
- Поработав охранником на местной шахте и клерком в юридической фирме, Нельсон заочно получил степень бакалавра в Университете Южной Африки и приступил к изучению права в Витватерсранде в 1943 году.
Описание
Нельсон Мандела, 1950 год© Keystone/Hulton Archive/Getty Images
Начало борьбы
- Еще во время работы в юридической компании молодой Нельсон Мандела заинтересовался идеологией коммунизма. Его привлекала идея равенства людей вне зависимости от их цвета кожи.
- Во время обучения в Витватерсранде (Мандела проучился там до 1949 года, но так и не получил диплом) Мандела стал членом Африканского национального конгресса (АНК). Сегодня АНК — крупнейшая политическая партия ЮАР, а в период с 1960-го по 1990 год была нелегальной. Ее основной целью являлась борьба с режимом апартеида в стране.
- Мандела стал одним из создателей и руководителей более радикальной молодежной лиги АНК.
- Стимулом к активной борьбе за права чернокожих в ЮАР для Манделы стала победа поддерживающей апартеид Национальной партии на выборах в 1948 году. Голосовать на этих выборах чернокожим было запрещено.
27 лет заточения
- В 1952 году Мандела возглавил АНК в провинции Трансвааль. В 1953-м открыл юридическую контору вместе со своим единомышленником Оливером Тамбо. Партнеры оказывали бесплатную правовую помощь чернокожим и участвовали в движении против расовой дискриминации.
- Мандела был впервые арестован в 1956 году по подозрению в подготовке свержения правительства. Но в ходе пятилетнего судебного процесса ему удалось доказать свою невиновность.
- В 1961 году Мандела создал вооруженное крыло АНК — "Умконто ве сизве" (в переводе с языка зулу — "Копье нации"). Эта организация совершала террористические акты во имя "свободы и равноправия".
- Результатом такой деятельности стала поимка и арест находившегося в бегах Манделы в 1962 году. Следующие 27 лет он провел в заточении: 18 — в одиночной камере на острове Роббен, затем шесть лет в тюрьме Полсмур в Кейптауне и, наконец, три года — в исправительном комплексе "Виктор Верстер".
Описание
Полицейский автобус везет Нельсона Манделу и других активистов на заседание суда в Йоханнесбурге, 1956 год© AP Photo
Освобождение и победа
- Во время нахождения под арестом Мандела стал символом борьбы с апартеидом. Начиная с 1985 года президенты ЮАР вели переговоры с заключенным о его возможном освобождении в обмен на уступки со стороны Манделы. На правительство давила общественность и мировые державы, в том числе СССР, где была развернута масштабная кампания под лозунгом "Свободу Нельсону Манделе!".
- В 1990 году Мандела вышел на свободу благодаря решению президента страны Фредерика Виллема де Клерка. Де Клерк также вернул легальный статус АНК, которую Мандела возглавил в 1991 году. Президент также начал проводить политику, направленную на искоренение апартеида, за что впоследствии получил Нобелевскую премию мира совместно с Манделой.
- В 1994-м Мандела победил на президентских выборах и управлял страной вплоть до 1999 года. Его президентство стало эпохой массовых реформ, укрепления социального государства и улучшения условий жизни африканского населения ЮАР.
- Уйдя из политики в возрасте 81 года, экс-президент занимался правозащитной деятельностью и благотворительностью. В 2005 году стал послом доброй воли ЮНЕСКО.
Описание
Нельсон Мандела приветствует своих сторонников во время избирательной кампании, 1994 год© Reuters
Наследие
- Мандела скончался в 2013 году в возрасте 95 лет в Йоханнесбурге. За свою жизнь он был удостоен более 250 наград: от премии Сахарова до французского ордена Почетного легиона.
- В 2014 году ООН учредила специальную премию имени Нельсона Манделы. Ее присуждают раз в пять лет тем, кто "посвящает свою жизнь служению человечеству" и содействию целям и принципам ООН.
- В честь Манделы были установлены памятники, названы улицы, стадионы и даже городской округ. Его книги и цитаты стали достоянием ЮАР.
' ТАСС/Ruptly/Reuters'
Я боролся против господства белых и я боролся против господства черных. Я лелеял идеал — создание демократического свободного общества, в котором все люди живут в согласии друг с другом и где все имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я живу и которого надеюсь достичь. И если будет нужно, я готов умереть за него
Александр Мосесов