СМИ: власти Швейцарии подозревают россиян в попытке слежки за бюро WADA в Лозанне

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Швейцарии заподозрили двух россиян, которых якобы задержали весной нынешнего года в Нидерландах, но потом отпустили, в попытке кибератаки против расположенного в Лозанне европейского представительства Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщили в субботу швейцарские газеты Tages Anzeiger и Tribune de Geneve.

По версии Tages Anzeiger, официальный представитель Федеральной прокуратуры Линда фон Бург подтвердила в ответ на запрос, что прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в кибератаке против WADA. Швейцарских следователей заинтересовали в этом отношении двое арестованных в Нидерландах.

Как утверждает издание, речь идет о двух российских "агентах", которые подозреваются в попытке проникнуть в Швейцарию с целью слежки за химической лабораторией в городе Шпице. Их якобы арестовали в Нидерландах минувшей весной, а затем при невыясненных обстоятельствах отпустили. Детали ареста и освобождения швейцарские СМИ не раскрывают.

Согласно версии Tages Anzeiger, арест россиян в Нидерландах "помешал шпионской операции против лаборатории в Шпице". Что касается операции против расположенного в Лозанне европейского представительства WADA, то мишенью для "агентов", как явствует из статьи, были "эксперты в Швейцарии, которые борются за более чистый и справедливый спорт".

В свою очередь газета Tribune de Geneve пишет, что "два российских агента, специалиста по электронным операциям, имели задание проникнуть в информационные системы Швейцарии". Издание ссылается на сведения, полученные в Федеральной прокуратуре. Согласно этим данным, прокуратура обратилась с запросом в правительство страны, которое должно "дать зеленый свет" на проведение расследования, поскольку речь идет о "деликатном вопросе", способном "оказать воздействие на дипломатические отношения с Россией". Официальный представитель Федерального департамента (министерства) юстиции и полиции Гидо Бальмер подтвердил газете, что в этом ведомстве "получен запрос Федеральной прокуратуры о получении разрешения по данному делу и в настоящее время он изучается".

Как сообщило в четверг Швейцарское телеграфное агентство (ATS), МИД Швейцарии "вызвал посла России, чтобы выразить протест против попытки атаки со стороны двух российских шпионов". Дипломатическое ведомство "потребовало от России немедленно прекратить свою шпионскую деятельность", а также информировало, что усилен контроль аккредитации дипломатов, указывает ATS, отмечая что в российском посольстве в Швейцарии отвергли обвинения в адрес РФ, расценив их как абсурдные и нацеленные на разжигание русофобских настроений.