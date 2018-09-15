NYT: Трамп может уволить главу Пентагона после выборов в ноябре

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обдумывает целесообразность увольнения после промежуточных выборов в ноябре министра обороны Джеймса Мэттиса и замены его на более сговорчивого военачальника. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на несколько действующих и бывших должностных лиц Белого дома, Конгресса и Пентагона.

Источники издания обратили внимание на то, что в последние шесть недель Мэттис окончательно впал в немилость главы государства, так как очень заботится о состоянии вооруженных сил страны и не хочет, чтобы президент США использовал их во внутриполитической борьбе с недругами. Глава Пентагона разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Республикой Корея, выход США из сделки с Ираном и на другие актуальные вопросы.

По сведениям газеты, Мэттис во время встреч с президентом ведет себя осторожно, избегая демонстрировать открытое несогласие или неповиновение. Но глава Пентагона при обсуждении важных тем, однако, доказывает свою правоту и стремится удержать главу государства от скоропалительных или потенциально вредных для Соединенных Штатов решений. Такой подход стал надоедать Трампу, который, с точки зрения издания, властолюбив и не терпит постоянных возражений.

После схожих статей в прессе 22 марта был отправлен в отставку помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер, которого сменил Джон Болтон. Комментируя данное решение, бывший президент США Джимми Картер назвал его "одной из самых больших ошибок", совершенных Трампом. По словам Картера, Болтон "выступает за войну против Северной Кореи и за нападение на Иран", а также является "одним из ключевых деятелей, повлиявших на решение вторгнуться" в 2003 году в Ирак.

Мэттис не раз публично высказывался за дипломатической путь урегулирования ядерной проблемы КНДР. Он также рекомендовал Трампу не выходить из заключенной в 2015 году сделки по иранскому атому.