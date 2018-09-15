СМИ: сирийские ПВО отразили израильские удары в районе аэропорта Дамаска

ТАСС, 15 сентября. Силы противовоздушной обороны сирийской армии были задействованы в субботу для отражения ударов Израиля в районе международного аэропорта Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA .

"Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на израильскую ракетную агрессию против международного аэропорта Дамаска, - приводит агентство слова военного источника. - ПВО занимается отражением атаки, сбив несколько вражеских ракет".

О разрушениях и пострадавших в результате обстрела информации пока не поступало.

По данным телеканала Al Mayadeen, поблизости от аэропорта прогремело несколько взрывов.