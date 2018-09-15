В Грузии назвали абсурдными утверждения экс-министра Гиоргадзе о опытах над людьми

ТБИЛИСИ, 15 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель грузинского премьер-министра по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе назвал абсурдными утверждения о том, что в Исследовательском центре общественного здоровья Грузии имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси проводятся опыты над людьми.

"Утверждения о том, что в центре [имени Лугара] проводятся секретные опыты над людьми, носят безосновательный и абсурдный характер. Лаборатория работает в режиме прозрачности, ее двери открыты для иностранных ученых и экспертов", - отметил Абашидзе в субботу в интервью Общественному телевидению Грузии.

По его словам, "с целью обеспечения транспарентности этого центра, 14-15 ноября на территории лаборатории состоится международный семинар с участием экспертов и специалистов из почти 20 стран". Абашидзе утверждал, что организаторы семинара "пригласили на форум также экспертов из РФ, но получили отказ от российской стороны". "Власти Грузии и ранее не раз заявляли о том, что эта лаборатория открыта для всех. Приезжайте, осмотрите, ознакомьтесь", - резюмировал Абашидзе.

В пятницу в Минобороны РФ заявили, что изучают опубликованные на сайте экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе документы по военно-биологической программе США. По данным Минобороны России, ставшие известными "вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году".

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку у Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз.

11 сентября Гиоргадзе заявил на пресс-конференции в Москве, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. Гиоргадзе также заявил, что военные и частные подрядчики США могли проводить в лаборатории в Грузии секретные эксперименты над людьми. Между тем официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС, что утверждения Гиоргадзе смехотворны и безосновательны.