ЕС и Африка планируют провести саммит в декабре

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Германия и Австрия полагают, что ЕС должен плотнее сотрудничать с Африкой. Об этом заявил журналистам в воскресенье в Берлине канцлер Австрии Себастьян Курц перед переговорами с главой кабмина ФРГ Ангелой Меркель.

"Кроме того, в декабре мы пригласим [партнеров] на саммит со странами Африки, на котором мы осознано сделаем акцент не только на вопросах миграции, поскольку они и так в центре внимания, но и на более тесном сотрудничестве африканских стран с ЕС, на экономическом сотрудничестве, вопросах инноваций и развития", - сказал Курц.

Меркель со своей стороны заявила, что "следует сделать акцент на вопросах, связанных с Африкой", а также на более тесном взаимодействии со странами, из которых в Европу прибывают мигранты. По ее словам, важно "разделить работу" между всеми странами ЕС, поскольку в Африке более 50 государств.