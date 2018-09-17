Президент Перу вынес на рассмотрение парламента вопрос о доверии к правительству

ТАСС, 17 сентября. Президент Перу Мартин Вискарра вынес на рассмотрение Конгресса (однопалатного парламента страны) вопрос о доверии к правительству. Как сообщил глава государства в воскресном обращении к нации, данная инициатива связана с разногласиями между исполнительной властью и законодательным органом по поводу проведения политической реформы и реформы судебной власти.

В июле в Перу были обнародованы аудиозаписи телефонных переговоров, свидетельствующие о коррупционных связях представителей судебной власти южноамериканской страны, политических кругов и предпринимателей. Из-за возникшего скандала своих постов лишились министр юстиции страны Сальвадор Эреси и пять членов Верховного суда автономного округа Кальяо, включая его председателя Вальтера Риоса. В стране была создана комиссия по подготовке проекта реформы системы органов правосудия, которую возглавил бывший глава МИД Алан Вагнер.

Однако, по словам Вискарры, обсуждение представленных инициатив неоправданно затянулось. "Мы видим, как конгрессмены пытаются затянуть рассмотрение проектов [реформ] путем внесения абсурдных поправок, которые в случае принятия сделали бы эти проекты бессмысленными", - сказал перуанский лидер в обращении, которое транслировалось в Twitter его администрации.

"Поэтому мы, пользуясь нашим конституционным правом, примем [необходимые] решения. Призывая в свидетели всех перуанцев и перуанок, мы ставим [перед парламентом] вопрос о доверии. Мы созываем внеочередное заседание законодательного органа в среду, 19 [сентября]", - добавил Вискарра.

Согласно перуанскому законодательству, в случае вынесения вотума недоверия правительству президент должен объявить о создании нового кабмина. После этого парламент должен проголосовать по вопросу доверия новому составу правительства. Если исполнительной власти вновь не удастся заручиться поддержкой конгрессменов, глава государства имеет право распустить законодательный орган и инициировать проведение досрочных парламентских выборов.

Вискарра вступил в должность президента Перу 23 марта этого года после того, как парламент принял отставку с высшего государственного поста его предшественника - Педро Пабло Кучински. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте бывшего перуанского лидера из-за коррупционного скандала. В администрации Кучински Вискарра занимал должность первого вице-президента. Его мандат действителен до 2021 года.