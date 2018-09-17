Трамп заявил о стремлении США не допустить получения Ираном ядерного оружия

ВЕНА, 17 сентября. /ТАСС/. США выступают за то, чтобы Иран никогда не получил доступ к ядерному оружию. Об этом говорится в послании президента США Дональда Трампа, которое зачитал в понедельник министр энергетики США Рик Перри делегатам 62-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

"Мы должны обеспечить исключительно мирный характер ядерной программы Ирана и навсегда перекрыть Тегерану все пути к созданию ядерного оружия", - говорится в послании Трампа.

Кроме того, президент США напомнил о Сирии и о том, что Дамаск "должен в полном объеме сотрудничать с МАГАТЭ, соблюдая свои обязательства по гарантиям агентства".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской атомной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Исламская Республика обязалась ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль. Однако президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения.

62-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ проходит с 17 по 21 сентября в Венском международном центре, на ней делегаты около 170 стран обсуждают развитие атомной энергетики и проблемы ядерной безопасности. Участники также рассмотрят меры по укреплению международного технического сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности, физической защиты ядерного материала и безопасного обращения с радиоактивными отходами.