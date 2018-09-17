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Санкции в отношении России

Итальянская партия готовит резолюцию с призывом отказаться от антироссийских санкций

В партии "Братья Италии" отметили, что за последний год товарооборот между Турином и Россией сократился на 15%

РИМ, 17 сентября. /ТАСС/. Итальянская партия "Братья Италии" готовит для предоставления в комиссию по европейской политике нижней палаты парламента (Палата депутатов - прим. ТАСС) документ с призывом отказаться от продления санкций в отношении РФ. Об этом сообщила в понедельник депутат от этой партии Аугуста Монтарули, выступая на семинаре о торгово-экономическом сотрудничестве между Турином и Санкт-Петербургом, который проходит в административном центре области Пьемонт.

Депутат отметила, что за последний год товарооборот между Турином и Россией сократился на 15%, только агропромышленная отрасль Пьемонта с 2014 года потеряла €60 млн от введенных Москвой ответных мер на санкции (продуктовое эмбарго - прим. ТАСС). "В национальных интересах мы больше не можем позволить себе такие потери. Решение одно - наложить вето на продление экономических санкций, которые оказались совершенно бесполезны для разрешения украинского кризиса и имели лишь единственный результат, а именно - привели к обеднению итальянских компаний. В самое ближайшее время мы представим резолюцию в комиссию по европейской политике", - приводит слова депутата пресс-служба партии.

В семинаре, организованном ассоциацией "Познаем Евразию", приняли участие представители руководства Турина и области Пьемонт, а также представительная делегация из Санкт-Петербурга.

В результате украинского кризиса после присоединения Крыма к РФ по результатам референдума жителей полуострова ЕС ввел в отношении РФ санкционный режим. В ответ РФ объявила об эмбарго на ввоз сельскохозяйственной и продовольственной продукции из стран сообщества.

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ИталияРоссияСанкции в отношении России
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