Ниинистё: ЕС и Россия могли бы сотрудничать за пределами действия санкций

ХЕЛЬСИНКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что ЕС и Россия могли бы найти возможности для сотрудничества в областях за пределами санкций, которые продолжат действовать до разрешения ситуации на Украине. С такой позицией глава государства выступил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Хельсинки.

"Ситуация в отношениях России и ЕС очень понятная. Действуют экономические санкции, и они останутся до тех пор, пока не исчезнет причина", - указал он.

По мнению Ниинистё, можно попытаться найти такие варианты сотрудничества, которые "принесли бы пользу и ЕС, и РФ, а возможно, и всему миру". Одним из примеров этого, уточнил он, может быть деятельность Финляндии на посту председателя Арктического совета и решение проблем Арктики совместно, в том числе с Россией. "Такого типа сотрудничеству санкционная политика не препятствует", - подчеркнул финский президент. Он добавил, что "достижение взаимопонимания в вопросах, которые кажутся небольшими, может помочь взаимопониманию и в более широком плане".

Со своей стороны Штайнмайер заявил, что "отношения у ЕС и РФ плохие". "Но они такие не потому, что кто-то решил их ухудшить. Это следствие решений, которые не были приняты в ЕС", - сказал он, уточнив, что имеет в виду якобы предпринимающиеся РФ действия на Украине.

Президент указал, что в этом плане "ЕС должен придерживаться единой позиции в отношении РФ". "Но это не меняет того, как сказал мой коллега Ниинистё, что нам одновременно нужно использовать возможности для общения, когда кажется, что мы, вероятно, могли бы улучшить ситуацию. Так делает президент Ниинистё, так делает Германия. Мы очень надеялись на успех, но пока его не произошло", - заключил он.

В результате украинского кризиса после добровольного вхождения Крыма в РФ по результатам референдума жителей полуострова ЕС ввел в отношении РФ санкционный режим. В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.