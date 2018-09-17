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Доклад Минобороны о крушении Boeing в Донецкой области

Спикер Рады назвал фейком данные Минобороны РФ о ракете, сбившей Boeing в Донбассе

Как подчеркнул Андрей Парубий, Украина должна "работать над информационной безопасностью, особенно в год выборов", чтобы "подобным фейкам не давать шансов"
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий Максим Никитин/ТАСС
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий
© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Заявления РФ о принадлежащей Украине ракете, которая сбила в 2014 году малайзийский Boeing в Донбассе, не соответствуют действительности. Об этом заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

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"Эти сообщения - очередной информационный фейк", - сказал он на брифинге.

В этой связи, подчеркнул Парубий, Украина должна "работать над информационной безопасностью, особенно в год выборов", чтобы "подобным фейкам не давать шансов".

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.

Минобороны РФ в понедельник представило данные, что сбившая малайзийский Boeing ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.

Теги
УкраинаРоссияПарубий, Андрей ВладимировичДоклад Минобороны о крушении Boeing в Донецкой области
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