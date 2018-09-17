Эрдоган рассчитывает на "новую надежду" для региона по итогам встречи с Путиным

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Президенты Турции и России выступят по итогам своей встречи с заявлением, в котором будет "новая надежда" для региона. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В заявлении, с которым мы выступим здесь, в Сочи, после встречи, считаю, будет новая надежда для региона", - сказал Эрдоган.

По его словам, президенты двух стран уже несколько раз встречались в этом году и обменивались мнениями по существующим проблемам.

"Этот обмен мнениями укрепляет наше сотрудничество и, особенно, наша солидарность в региональных вопросам вызывает надежду на это сотрудничество у народов региона. Я думаю, что не только регион, но и весь мир устремил взгляд на нашу сегодняшнюю встречу", - сказал Эрдоган.