CBS: женщина, обвинившая Кавано в сексуальном насилии, намерена дать показания в Сенате

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Американка Кристин Блейзи Форд, которая ранее обвинила кандидата на включение в состав Верховного суда США Бретта Кавано в сексуальном насилии, хочет выступить с показаниями перед юридическим комитетом Сената Конгресса. Об этом сообщила адвокат женщины Дебра Катц в интервью телеканалу CBS .

"Мой клиент хочет сделать все, что необходимо, чтобы юридический комитет узнал всю историю и полный перечень обвинений, чтобы они могли принять решение [по кандидатуре Кавано], имея на руках все факты. Она хочет сделать все, что в ее силах", - сказала Катц.

Вместе с тем в другом интервью телекомпании CNN Катц заявила, что с ее клиенткой пока не связывались члены сенатского комитета. "С нами пока никто не связывался. Мы слышали множество заявлений по телевизору и заявления, которые делаются по политическим соображениям, но ее не приглашали [выступить на слушаниях], нет", - пояснила юрист.

Подробности дела

Ранее Кристин Блейзи Форд выступила с утверждением, что в начале 1980-х годов посещала вечеринку, проходившую в доме в штате Мэриленд. По ее словам, Кавано, который в то время находился в состоянии алкогольного опьянения, втолкнул ее в комнату и вместе с другим молодым человеком закрыл дверь, включив громкую музыку. После этого Кавано попытался насильно снять с нее одежду.

По словам женщины, в какой-то момент Кавано навалился на нее и зажал ей рот ладонью. "Я подумала, что он может случайно меня убить", - сказала она The Washington Post. Кристин Блейзи Форд отмечает, что в итоге ей удалось вырваться, после чего она покинула дом, в котором проходила вечеринка.

Кавано в ответ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что полностью отрицает данные утверждения.

Кандидатура Кавано

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Кавано, который с 2006 года является судьей в Апелляционном суде столичного округа Колумбия. Кавано известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия.

Подбор новой кандидатуры был вызван тем, что судья Верхового суда Энтони Кеннеди объявил 27 июня об уходе в отставку после трех десятилетий работы. Кандидатура Кавано в настоящий момент рассматривается Сенатом Конгресса США.