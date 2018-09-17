Пентагон: США собираются осуществить стратегические инвестиции в Гренландию

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят инвестировать в Гренландию с целью повышения своей "боевой оперативности и ситуационной осведомленности". Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Пентагона.
США намерены "решительно реализовать потенциальные стратегические инвестиции, в том числе инвестиции, которые могут служить двойным целям - как военным, так и гражданским" в Гренландии, отмечается в документе министерства обороны США, опубликованном американским посольством в Копенгагене.
Как указали в Пентагоне, США намерены проанализировать и при необходимости обеспечить стратегическими инвестициями проекты, связанные с инфраструктурой аэропорта в Гренландии. В документе не указано, какую именно сумму готов предложить Вашингтон.
Власти острова приветствовали решение минобороны США.
На северо-западном побережье Гренландии после вступления Дании в НАТО в 1949 году была создана американская авиабаза Туле, которую США используют до сих пор. Здесь в частности расположены американские системы раннего обнаружения баллистических ракет в связи с тем, что кратчайший маршрут из Европы в Северную Америку проходит через этот остров.
Строительство аэропортов
Гренландия - крупнейший в мире остров. Это территория в составе Королевства Дания, имеющая права широкой автономии (гренландский язык имеет статус официального, местная администрация располагает правом самостоятельно распоряжаться природными ресурсами острова). В ведении Дании остаются вопросы, касающиеся обороны и внешней политики.
Ранее правительство Дании и Минобороны США выступили против участия китайской госкомпании в тендере на постройку трех новых аэропортов на территории Гренландии. При этом руководство самой датской автономии не видело угрозы в том, чтобы проект реализовала China Communications Construction Company (CССС), если контракты достанутся именно ей.
Однако с целью избежать возможного конфликта власти Гренландии выбрали Данию в качестве партнера в деле строительства двух новых международных аэропорта - в столице региона Нууке и Илулиссате, а также аэропорта местного значения в Какортоке.