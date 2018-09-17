Текущая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН завершила свою работу

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Текущая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН завершила работу в понедельник, ее председатель Мирослав Лайчак сложил свои полномочия и вернулся к исполнению обязанностей министра иностранных дел Словакии.

Подводя итоги своего председательства в беседе с корреспондентом ТАСС, словацкий дипломат назвал сессию "очень напряженной". "Мы занимались такими ключевыми проблемами, как миграция, финансирование целей в области устойчивого развития, реформой ООН, темой обеспечения водой, проблемами молодежи, - отметил он. - Я могу честно сказать, что в некоторых сферах мы сузили ряд пробелов".

"Что касается наиболее важных достижений 72-й сессии, то я бы в первую очередь назвал тему миграции и тот факт, что 13 июля 192 государства-члена согласились с текстом Глобального соглашения о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции", - подчеркнул Лайчак. Он напомнил, что это "первое соглашение в истории, переговоры по которому велись под эгидой Генассамблеи ООН, и которое посвящено глобальному явлению миграции".

Председатель 72-й сессии ГА ООН также указал на "успешное проведение совещания высокого уровня по миростроительству и поддержанию мира" в апреле этого года. "В нем приняли участие мировые лидеры, представители гражданского общества и частного сектора, которые сосредоточились на вопросах предотвращения конфликтов, медиации, диалоге и дипломатии", - обратил внимание он. По словам Лайчака, эта встреча позволила "включить вопросы поддержания мира в глобальную повестку".

"Но было бы нереалистично рассчитывать, что мы можем сделать все в течение одной сессии, - признался собеседник агентства. - Наши усилия - это работа, которая продолжается".

Отвечая на вопрос о направлениях реформирования ООН, Лайчак заявил, что "необходимо сделать так, чтобы ООН стала ближе к людям и в большей степени отвечала их потребностям". "Нам также нужно увеличить ее эффективность, именно поэтому мы реформируем ООН". "Эта сессия Генассамблеи была в значительной степени посвящена реформам, - подтвердил председатель завершившейся сессии. - Среди различных процессов по реформированию ООН мы смогли внедрить три инициативы генерального секретаря Антониу Гутерриша - по миротворчеству и архитектуре безопасности, по системе развития и по системе управления".

Генассамблея ООН и ее председатель

Генеральная Ассамблея ООН - наиболее представительный орган этой организации, в нее входят делегации всех стран - членов ООН. По своей сути Генассамблея является консультационным органом: в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, ее резолюции носят не обязательный, а рекомендательный характер, однако имеют высокий статус в международной политике. Эти документы принимаются простым большинством голосов; при рассмотрении особо важных вопросов необходимо согласие двух третей делегатов.

Очередные сессии ГА начинаются в третий вторник сентября.

Согласно регламенту, председатель ГА ООН открывает и закрывает каждое пленарное заседание ассамблеи, полностью руководит ее работой и поддерживает порядок на ее заседаниях. Спикер избирается на один год из числа стран - членов ООН, за исключением постоянных членов Совета Безопасности ООН. Он представляет попеременно одну из пяти географических групп: стран Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, Западной Европы и других государств. Председателем начинающейся сессии была избрана представитель Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.