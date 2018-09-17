CNN: слушания в Конгрессе в связи с обвинениями против Кавано пройдут 24 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Сенаторы решили провести публичные слушания в Конгрессе, на которых будут рассмотрены вопросы, связанные с обвинениями кандидата на включение в состав Верховного суда Бретта Кавано в сексуальном насилии. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, они запланированы на 24 сентября.

По данным источника телеканала, открытые слушания пройдут в юридическом комитете Сената Конгресса. На них дадут показания под присягой как сам Кавано, так и его обвинительница - американка Кристин Блейзи Форд. Ранее в данном комитете сообщили о том, что такие слушания состоятся, однако точной даты не объявили.

На прошлой неделе Форд публично выступила с утверждением, что в начале 1980-х годов посещала вечеринку, проходившую в доме в штате Мэриленд. По ее словам, Кавано, который в то время находился в состоянии алкогольного опьянения, якобы втолкнул ее в комнату и вместе с другим молодым человеком закрыл дверь, включив громкую музыку. После этого Кавано попытался насильно снять с нее одежду, утверждает женщина.

По ее словам, в какой-то момент Кавано навалился на нее и зажал ей рот ладонью. Форд отметила, что в итоге ей удалось вырваться, после чего она покинула дом, где проходила вечеринка. Кавано в ответ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что полностью отрицает данные утверждения.

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Кавано, который с 2006 года является судьей в Апелляционном суде столичного округа Колумбия. Кавано известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия. В течение последних дней в Конгрессе велись слушания по поводу утверждения кандидатуры Кавано, однако окончательного решения до сих пор принято не было.