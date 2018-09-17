В Латакии восстановили энергоснабжение после ракетного удара

ТАСС, 18 сентября. Ремонтные бригады полностью восстановили энергоснабжение провинции Латакия, которое было прервано в результате ракетного удара. Об этом сообщил во вторник агентству SANA министр электроэнергетики республики Мухаммед Зухер Харбутли.

По его словам, во время ракетной атаки, продолжавшейся полтора часа, в нескольких местах были выведены из строя линии электропередачи. Средства ПВО сирийской армии сумели отразить удар, который наносился со стороны Средиземного моря по военным и гражданским объектам в окрестностях города. Как указал источник в командовании ВС республики, сирийским зенитчикам "удалось поразить несколько ракет, прежде чем они достигли своей цели".

Наибольший урон нанесен центру технической промышленности. По сведениям телестанции Sky News Arabia, на территории этого комплекса находился склад с ракетным оружием сирийских войск и проиранских вооруженных формирований.

По сведениям новостного портала Syria Al N, в результате ракетной атаки получили ранения не менее 10 человек, восьми из них была оказана помощь в госпитале. Сообщения о сбитых ракетах поступили также из Хомса, Хамы и Тартуса.

Как передал телеканал Al Ikhbaria, в налете приняли участие беспилотники. Военный эксперт Турки Хасан заявил телеканалу, что "такое масштабное нападение на Сирию мог совершить только Израиль".