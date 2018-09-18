В Республике Корея заявили, что Мун Чжэ Ин попытается реанимировать диалог КНДР и США

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе визита в КНДР считает своей главной целью перезапуск диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом сообщил во вторник в организованном в Сеуле пресс-центре межкорейского саммита представитель администрации главы государства.

"Перед вылетом в Пхеньян президент Мун сказал своим помощникам, что он надеется в ходе саммита посодействовать перезапуску северокорейско-американского диалога", - отметил чиновник. По его словам, Мун Чжэ Ин также подчеркнул необходимость как можно чаще встречаться и разговаривать с лидером КНДР, что поможет установлению доверительных отношений между двумя сторонами.

Южнокорейский лидер ранее отправился с трехдневным визитом в КНДР. Его прибытие в аэропорт Пхеньяна Сунан ожидается около 10:00 (04:00 мск).

По данным администрации, главной темой переговоров станут вопросы ядерного разоружения, а также оживления северокорейско-американского диалога и дальнейшего снижения военной напряженности на Корейском полуострове. Ожидается, что Мун Чжэ Ин проведет как минимум два раунда переговоров с Ким Чен Ыном. Планируется, что визит завершится 20 сентября. В поездке главу Республики Корея сопровождают представители правительства и крупного бизнеса.

Это будет пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.