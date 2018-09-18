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AP: создание Космических сил в США может обойтись в $12,9 млрд

В Пентагоне сообщили, что министерство космических сил может возглавить гражданское лицо

ТАСС, 18 сентября. Создание Космических сил в США в качестве полноценного вида вооруженных сил страны может обойтись примерно в $12,9 млрд в течение первых пяти лет. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на докладную записку, подготовленную министром Военно-воздушных сил США Хезер Уилсон.

"Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что хотел бы, чтобы были сформированы Космические силы, - приводит AP выдержки из записки, датированной 14 сентября. - Стратегическое соперничество с Россией и Китаем - в центре внимания такого подхода".

По словам Уилсон, предполагается создание министерства космических сил, которое возглавит гражданское лицо. Министр будет назначаться президентом. Запрос в Конгресс на выделение средств на новые силы администрация Трампа планирует включить в проект военного бюджета на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября 2019 календарного года.

Сейчас за военные космические программы отвечают ВВС. Уилсон считает, что для эффективного функционирования Космических сил придется дополнительно нанять 13 тыс. специалистов. В первый год затраты на новый вид ВС составят $3,3 млрд.

Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. На совещании в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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