МИД Катара: соглашение РФ и Турции по Идлибу спасет регион от гуманитарной катастрофы

ТАСС, 18 сентября. Соглашение между РФ и Турцией о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб предотвратит гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Катара.
"Государство Катар приветствует российско-турецкое соглашение по установлению демилитаризованный зоны в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, - цитирует коммюнике внешнеполитического ведомства Катара газета Asharq. - Это важное соглашение внесет вклад в прекращение кровопролития и предотвратит гуманитарную катастрофу в регионе".
В катарском МИД убеждены, что документ демонстрирует возможности "согласованных международных и региональных усилий по разрешению существующего конфликта" и "создает основы для справедливого мира между конфликтующими сторонами в Сирии". В Дохе также подтвердили, что Катар "полностью поддерживает усилия по достижению мирного решения сирийского кризиса" на основе Женевского коммюнике и резолюций Совета безопасности ООН.
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Сочи в понедельник договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить вывод оттуда танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.
Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.